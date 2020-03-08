Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Öğretmen dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Öğretmen dizisinin konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var? İlk bölümü ile ekrana genle dizide Fizik öğretmeni Akif Erdem’in öğrencilerine yaklaşım biçimi birçok seyirci tarafından eleştirildi. Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istiyor. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanıyor.



ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

İLKER KALELİ

11 Mayıs 1984 doğumlu olan İlker Kaleli’nin tam adı İlker Kaan Kaleli’dir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrol karakteri Akif’i canlandırmaktadır

CEREN MORAY

Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te Diyarbakır’da memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan ve İstanbul’da büyüyen ünlü oyuncu, uzun süre Pera Güzel Sanatlar’da eğitim aldı. Ardından 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve 2009 yılında mezun olmuştur. Başrollerinde Levent Üzümcü ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu Serseri Aşıklar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde “Su” karakterine hayat verdi ve tanınan bir yüz oldu. En son Avlu dizisinde rol almıştı.

SERHAT KILIÇ

Seksenler dizisinde Ergun Plak karakterine hayat veren Serhat Kılıç, pek çok tiyatro ve sinema filminde rol almış başarılı bir oyuncudur. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü burslu olarak kazanan Serhat Kılıç, 1998 yılında buradan mezun oldu.

1992 senesinden 2001'e kadar aralıklarla radyo programcılığı yapan Serhat Kılıç 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2004-2005 yıllarında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Serhat Kılıç’ın ilk profesyonel oyunu 1988’de Ankara Sanat Tiyatrosu’da rol aldığı Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) oyunudur.

1999-2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalışan Serhat Kılıç aynı yıl Diyarbakır Şehir Tiyatroları’nda sahne ve oyunculuk dersi verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu’na oyuncu olarak atandı.

2006 yılında Erzurum Devlet Tiyatrosundaki görevine devam ederken tiyatro ve televizyon çalışmalarını İstanbul'da da sürdürdü. İstanbul’da Tiyatro Dot, BKM gibi özel tiyatrolarda oynadı.

2008 yılında Devlet Tiyatroları’ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam sürdürdü. 2009-2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatrosu’na katıldı. İntiharın Genel Provası adlı oyun 3 sezondur İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda kapalı gişe olarak sahnelenmeye devam etmektedir. 2012 yılı itibariyle Elif Neylan Levent ile birlikte Cats&Dogs adlı bir prodüksiyon şirketi kurmuştur.

AFRA SARAÇOĞLU

SERKAN KESKİN

ŞERİF EROL