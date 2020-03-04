Öğretmen dizisi hangi diziden uyarlama? Öğretmen dizisi 1. bölümde neler oluyor? İşte yanıtı

Heyecanla beklenen Öğretmen dizisi için geri sayım sona eriyor. İlker Kaleli, Ceren Moray, Serkan Keskin, Serhat Kılıç ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin başrol oynadığı Öğretmen dizisi bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Öğrencilerine ve herkese insalık dersi vermek isteyen Akif Hoca'nın hikayesini anlatan Öğretmen dizisinin hangi yabancı diziden uyarlandığı merak ediliyor. Öğretmen dizisi hangi diziden uyarlama? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

ÖĞRETMEN DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizidir. Toplamda her bölümü 60 dakikalık olarak yayında olan dizi reytingleri alt üst etmiştir.

ÖĞRETMEN DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETMEN DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hikaye; bir sene önce Akif’in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep’e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif’le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi’ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır.

Bu olaydan bir sene sonra Akif Erdem; Küçükkapı Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak 12A sınıfına girer ve öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır. Kimsenin zarar görmediği patlamada; bütün 12A sınıfı ve emniyet güçleri, Akif’in bunu neden yaptığını öğrenmeye çalışacaktır…

Akif Öğretmen; herkese büyük bir ders verecektir…





