Öğretmen bu akşam var mı? Öğretmen neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Öğretmen neden yok, ne zaman yayınlanacak gibi sorular sık sık aranan konulardan birisi oldu. Vatandaşlar, her pazar seyirci karşısına çıkan Öğretmen dizisini Fox Tv yayın akışında göremedi. İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Öğretmen neden yok, ne zaman yayınlanacak?

ÖĞRETMEN NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğretmen dizisi bugün Fox Tv yayın akışında yer almadı. Dizinin yayınlanmamasının sebebi olarak İzmir depremi olduğu düşünülüyor. Detaylı bilgi geldikçe haberimize ekleyeceğiz.

ÖĞRETMEN 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Taner'le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif'tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir.

Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif'e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?