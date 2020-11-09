Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Öğretmen 9. bölümü finali izleme linki!

Öğretmen 9. bölüm fragmanı, belli oldu. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu gibi oyuncular dizinin başrollerinde yer alıyor. Geçen hafta İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle yayınlanmayan, Öğretmen bu akşam 8. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Merve Girgin'in senaryosunu yazdığı Öğretmen 9. bölüm fragmanı ile birlikte final yapma kararı aldı.

ÖĞRETMEN 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi 8. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek.

ÖĞRETMEN 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif’tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir.

Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif’e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?