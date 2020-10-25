Öğretmen 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 7. son bölümde neler oldu?

Öğretmen dizisi her pazar Fox Tv ekranında yayınlanıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle dizinin çekimleri ertelenmişti. Öğretmen yeni sezonu ile ekrana gelmeye devam ediyor. Heyecanlı anların yaşandığı Öğretmen dizisinin yeni bölümleri yakından takip ediliyor. Peki, Öğretmen 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÖĞRETMEN 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Öğretmen 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

ÖĞRETMEN 7. BÖLÜM ÖZETİ

“Avcı”nın Taner olduğunun ortaya çıkması sınıfta büyük bir ayrım yaratmış, Taner’den yardım ve iyilik görmüş olan öğrenciler ile Akif’e inanan öğrenciler arasında çatışma başlamıştır.

Akif hem ikiye bölünmüş olan sınıfını hem de kamuoyunu gerçeklere ikna edebilmek için Taner’le yüzleşmeye karar verir. Fakat ortaya çıkacak gerçekler Akif’i bile sarsacaktır.