Öğretmen 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 5. son bölümde neler yaşandı?

İlk sezonuyla herkesin beğendiği yapımlar arasında yer alan Öğretmen dizisi bugün yeni bölümleri ile seyirci ile buluşacak. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Öğretmen dizisi ekranlara bir süre ara vermişti. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu gibi isimler Öğretmen dizisinin başrollerinde yer alan isimler arasında.

ÖĞRETMEN 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Öğretmen 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ÖĞRETMEN 5. ÖZETİ

Öğretmen’in hikayesi yeniden başlıyor. Küçükkapı Lisesi 12A sınıfı büyük bir kaosun içindedir. Akif’in baygın olmasından yararlanmak isteyen bir grup öğrenci okuldan çıkmaya çalışır fakat karşılarında Akif’e ilk günden beri destek olan bir arkadaşlarını bulurlar.

Hemen okuldan çıkmak isteyen öğrenciler ve Akif’e inanan ve okulu terk etmeyen öğrenciler arasında bir çatışma yaşanır. Bütün bu karmaşadan uzak durmaya çalışan bir öğrenci ise içerde ve dışarda yaşanan bütün her şeyin anahtarıdır. Bu sırada adım adım okula polis yaklaşmaktadır. Akif uyanıp polisleri durdurabilecek midir?