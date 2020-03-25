Öğretmen 4. bölüm izle! Öğretmen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Öğretmen yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yayına hayatına kısa bir süre önce başlayan Öğretmen dizisi konusuyla adından sıkça söz ettiriyor. Başrollerini İlker Kaleli ve Ceren Moray’ın paylaştığı dizinin 25 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 4. bölümünde Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Haberimiz içerisinden Öğretmen 5. bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz.



ÖĞRETMEN 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKALYIN

ÖĞRETMEN 4. BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.

Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?

ÖĞRETMEN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Öğretmen dizisi oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi isimler yer alıyor.

ÖĞRETMEN KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.