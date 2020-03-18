Öğretmen 3. bölüm izle! Öğretmen 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Öğretmen yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yayına hayatına kısa bir süre önce başlayan Öğretmen dizisi konusuyla adından sıkça söz ettiriyor. Başrollerini İlker Kaleli ve Ceren Moray’ın paylaştığı dizinin 18 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Yılmaz Komiser, Rüya’nın sahte videosunu çeken öğrenciyi bulamadığı takdirde, kötü şeyler olacaktır. Haberimiz içerisinden Öğretmen 4. bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz.



ÖĞRETMEN 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKALYIN

ÖĞRETMEN 3. BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi 12A Sınıfı, Mevsim’in itirafı ile Akif Erdem’in ikinci dersini geçmeyi başarmıştır. Fakat bir sonraki soruyu çözecek olanlar öğrenciler değil, işin profesyonelleridir. Yani polisler. Yılmaz Komiser, Rüya’nın sahte videosunu çeken öğrenciyi bulamadığı takdirde, kötü şeyler olacaktır.

Sınıfta ise bir önceki günün ardından herkes birbirine olan güvenini yitirmiştir. Polisin aradığı kişiyi ortaya çıkarmak için tüm sınıf birbirine saldırıyordur.

Akif’i gören Zeynep’in ise hatıraları yerine gelmiş midir? Yoksa ona çarpan kişi Akif Erdem midir?

ÖĞRETMEN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Öğretmen dizisi oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi isimler yer alıyor.

ÖĞRETMEN KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.