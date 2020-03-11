Öğretmen 2. bölüm izle! Öğretmen 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Öğretmen yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 1. bölümüyle yayın hayatına başlayan Öğretmen dizisi konusu ve oyuncularıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini İlker Kaleli ve Ceren Moray’ın paylaştığı dizi öğrencilerine ders vermek isteyen Akif Erdem’in başvurduğu ilginç yöntemi ele alıyor. 2. bölümde Akif Öğretmen sınıfa giriyor ve ikinci sorusunu soruyor. Haberimiz içerisinden Öğretmen 3. bölüm fragmanı ve 2. bölüm özeti ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



ÖĞRETMEN 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKALYIN

ÖĞRETMEN 2. BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar.

Rüya’nın hayatını mahveden sahte doping videosunu sosyal medyada yayan kişi aralarından kimdir? Öğrenciler; bir yandan canlarını kurtarmak için çabalarken bir yandan da gerçeklerin sandıkları kadar basit olmadığıyla yüzleşeceklerdir.

Küçükkapı Lisesi’ni bombalayan Akif’in haberleri ülkede gündem konusu olurken, komadan uyanan Zeynep’in bunları görmesi an meselesidir.

ÖĞRETMEN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Öğretmen dizisi oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi isimler yer alıyor.

ÖĞRETMEN KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.