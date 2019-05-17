Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?

Tümer Metin'i, oyuncu sevgilisi Gamze Topuz da ön sıradan izledi. Söyleşi sırasında bir ara bir topun üzerine oturan ve futbol üzerine uzun uzun konuşan ünlü yorumcunun keyfi bir anda kaçtı.

tv100’de ekrana gelen Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu’nun sunduğu 'Duymadık Demeyin' programının haberine göre; Tümer Metin bir öğrencinin futbol dışına çıkıp özel hayatıyla ilgili soru sorması üzerine küplere bindi.

Tümer Metin ve o öğrenci arasında şu diyaloglar yaşandı:

Öğrenci: Şu an Gamze (Topuz) hanımla düzeyli bir ilişkiniz var. Kendisi de şu an aramızda…

Tümer Metin: Magazinel mi?

Öğrenci: Birazcık…

Tümer Metin: Hadi bakalım!

Öğrenci: Eski eşiniz Cansu (Canduran) hanım ile de dost bir şekilde ayrıldınız ve dost kaldınız. Bu durum nasıl oldu? Gamze hanım bu duruma ne diyor?

Tümer Metin: Gamze hanımın da evliliği vardı. O da ayrıldı. Hatta çocukları var evliliğinden… Eski eşi geliyor Elis’i alıyor, gidiyor. Sen neresindesin işin anlamadım.

Öğrenci: Yoo hani, bu durumu nasıl ayarlayabildiniz?

Tümer Metin: Bak şöyle söyleyeyim sana Cansu hanım benim hayatıma girdiğinde, hayatıma girip 15 sene hayatımda kalıp boşanmaya karar verdiğimiz dakika Gamze hanım hayatımda yoktu. Yani anlatabildim mi?

Sinirlenen ve öğrencinin üzerindeki fosfor yeşili tişörtü de diline dolayan Tümer Metin sözlerine şöyle devam etti:

Tümer Metin: Hiç kimse nikah masasına ‘Ben bir gün ayrılacağım” diye de oturmuyor. Yine hiç kimse yarın öbür gün benim hayatıma fosfor yeşili bir tişört giymiş bir erkek çocuğu girer diye ‘Ben bu arkadaşla ilişki yaşamayayım’ demiyor. Ulan manyak mısın sen! Hayat böyle bir şey değil, oğlum. Hayat böyle bir şey değil. Hayat böyle bir şey değil. Hayat akıp gidiyor.

Tümer Metin: Diyorum ki, ya sev arkadaşım. Ya sev ya... Biten ilişkini de sev. Yeni hali hazırda olan ilişkini de sev. Senin niyetin mevcut ilişkin varken hâlâ geçmişteki ilişkilerinle ilişkiyi kopartmamaksa ben onun yolunu öğretirim. Ya şu an beraber olduğun hanımefendi de geçmiş ilişkileriyle devam etmek istiyorsa… N’apıcaz o zaman? Kaldıramazsın sen? Gözünde görüyorum senin.

Salonda bir anda gergin bir atmosfer oluştu. Tümer Metin’in sesine yansıyan öfkesini yersiz bulan sevgilisi Gamze Topuz da oturduğu yerden ünlü yorumcuya seslendi.

Gamze Topuz: Çocuk onu soruyor.

Tümer Metin: Ben nasıl mı yaptım? Ya arkadaşım ben Cansu hanım, söylüyorum. 3 senedir beraber olduğum hanımefendi burada oturuyor. Cansu hanımla ayda yılda bir telefonda konuşursak görüşürsek görüşürüz. Allah yolunu açık etsin. En ufak bu anlamda bir şeyimiz yok. Ama 15 sene geçirdi. Düşman da değiliz tabii ki.