Oğlu Pars'ı kaybeden Harun Tan aylar sonra ortaya çıktı

Harun Tan, önceki gün Rumelihisarı'nda bisiklet sürerken görüntülendi. Tan, kendisini görüntüleyen gazetecileri selamlamayı ihmal etmedi. Harun Tan'un bisiklet sürdüğü esnada maske takmaması dikkat çekti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören oğlunu nisan ayında son yolculuğuna uğurlayan Harun Tan, Vural Candar'ın bir şiirini paylaşarak herkesi duygulandırmıştı: "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe."