Oğlu Pars'ı kaybeden Harun Tan ateş püskürdü!

Harun Tan ve Ebru Şallı'nın oğlu Pars, Pars'ı lenfoma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Dün Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlanan Pars, herkesi yasa boğdu. Son yolculuğuna uğurlanan Pars'ın mezarına kadar gelerek görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

İşte Harun Tan'ın o paylaşımı...

"İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnunu kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık."

HARUN TAN KİMDİR?

Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Nuri Harun Tan’dır. YKM Mağazalarının kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan’ın oğludur.

Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi’nde üniversite eğitimini tamamladı. Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor.

Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.

HARUN TAN VE EBRU ŞALLI'NIN OĞLUNUN HASTALIĞI NEDİR?

Harun Tan ve Ebru Şallı oğulları Pars'ın hastalığı lenfoma hastalığıydı. Ebru Şallı, geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçi şöyle anlatmıştı: “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars’ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz."