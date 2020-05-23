Oğlu Pars'ı geçen ay kaybeden Ebru Şallı'nın yürek burkan talebi!

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars Tan, iki yıldır mücadele ettiği lenf kanseri nedeniyle 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 10 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçirecek olan Şallı, corona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağı çıkma kısıtlaması nedeniyle yürek burkan bir talepte bulundu.

MEZARINI ZİYARET ETMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; eski manken, Ramazan Bayramı'nda Pars'ın Kilyos'ta bulunan mezarını ziyaret edebilmek için yetkili makamlara izin başvurusu yaptı. 'Ponçik' dediği oğlunu bayramda yalnız bırakmak istemeyen Şallı'nın başvurusu, "En acı talep" dedirtti.