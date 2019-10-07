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  3. Oğlu Kuzey'e kavuşan Eser Yenenler'den duygusal paylaşım

Oğlu Kuzey'e kavuşan Eser Yenenler'den duygusal paylaşım

Oğlu Kuzey'e kavuşan Eser Yenenler'den duygusal paylaşım

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın ilk bebekleri Kuzey dünyaya geldi. Yenenler, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Haziran ayında model Berfu Yenenler ile dünyaevine giren Eser Yenenler, ilk kez baba olma heyecanı yaşadı. Dün bebekleri Kuzey'e kavuşan çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'TARİFİ YOKMUŞ'

Eser Yenenler, Instagram hesabından oğluya fotoğrafını paylaştı ve altına şu duygusal sözleri not düştü: "Tarifi yokmuş hakikatten yaşananların... Sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyü biricik Kuzey’imiz."

Çiftin fotoğrafına çok sayıda beğeni ve 'tebrik' yorumları geldi.

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Oğlu Kuzey'e kavuşan Eser Yenenler'den duygusal paylaşım
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