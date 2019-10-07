Oğlu Kuzey'e kavuşan Eser Yenenler'den duygusal paylaşım

Haziran ayında model Berfu Yenenler ile dünyaevine giren Eser Yenenler, ilk kez baba olma heyecanı yaşadı. Dün bebekleri Kuzey'e kavuşan çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'TARİFİ YOKMUŞ'

Eser Yenenler, Instagram hesabından oğluya fotoğrafını paylaştı ve altına şu duygusal sözleri not düştü: "Tarifi yokmuş hakikatten yaşananların... Sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyü biricik Kuzey’imiz."

Çiftin fotoğrafına çok sayıda beğeni ve 'tebrik' yorumları geldi.