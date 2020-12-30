Oğlu İdo Tatlıses'i Yasemin Şefkatli ile nişanlayan Derya Tuna: Torun sahibi olmak isterim

Derya Tuna, İbrahim Tatlıses ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'yi geçtiğimiz haftalarda nişanlamış ve pandemiden dolayı düğünün ertelediklerini söylemişti.



‘TORUN SAHİBİ OLMAK İSTERİM’

Bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan Derya Tuna, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Derya Tuna, 2021’den beklentilerini “Herkesin ortak dileği olan öncelikle sağlık tabii ki ve sonra '2020 artık bir bitsin' istiyorum. Çünkü 2021'de torun sahibi olmak isterim. Artık zamanı geldi" sözleriyle açıkladı.