Ödüllü film 'Nuh Tepesi'ne özel gösterim

RECEP ASLAN



TRIBECA Film Festivali ve Altın Koza gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödülleri toplayan Nuh Tepesi filminin özel gösterimi Vadistanbul’da gerçekleşti. Filmin başrol oyuncuları Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir gecede hazır bulundu. Ölüm döşeğinde olan babasının son isteğini yerine getirmek için babasıyla birlikte köyüne giden Ömer’in hikâyesini anlatan film, davetlilerin beğenisini topladı. Haluk Bilginer “Senaryoyu ilk okuduğumda oynamak istediğimi söyledim. Umarım seyirciyle buluştuğumda onlar da sever filmi” diye konuştu.