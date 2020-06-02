O Ses Türkiye'ye veda isim Seda Sayan oldu! Veda paylaşımı geldi

O Ses Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. O Ses Türkiye'den ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı. Ne var ki, sosyal medyada çoğu zaman "photoshop" programıyla yapılan yazışmalar da gerçek zannedilebiliyordu... Bu sebeple temiz magazin'den Seyhan Erdağ, Seda Sayan'a fanlarıyla yaptığı yazışmaların gerçek olup olmadığını sordu.

Seda Sayan, ilk açıklamasını Seyhan Erdağ'a yaptı. Seda Sayan, o yazışmaları onaylayarak şunları söyledi:

"Seyhancığım, bana soruldu O Ses devam mı; ben de 'Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e O Ses Türkiye bitti; Mart'ta biz el sıkıştık Acun'la' dedim, doğrudur doğru yani...

ÇOK YORULDUM

Hakikaten çok yoruldum, hatırlasana geçen sezonu, hatırla nasıl agresiftim, hem O Ses, hem Yemekteyiz, hem konserler; Seyhan hatırlamıyor musun?" dedi.