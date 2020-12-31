O Ses Türkiye'ye Nazlı Çelik Murat Boz düeti damgasını vurdu

Yılbaşı gecelerinin artık klasikleşmiş hale gelen ünlü isimlerin performanslarını sergilediği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yine fırtına gibi esti. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu, Acun Ilıcalı'nun organize ettiği yarışmanın özel bölümüne Kerem Bürsin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu konuk oldu.

Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde geceye ünlü spiker Nazlı Çelik ve şarkıcı Murat Boz’un birlikte gerçekleştirdiği düet adeta damgasını vurdu. Sezen Aksu’nun Masum Değiliz şarkısını seslendiren ikili seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.