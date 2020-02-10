O Ses Türkiye'de kim kazandı? 9 Şubat O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye’de kimin kazandığı araştırılıyor. O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? TV 8’de ekrana gelen yarışmada dün akşam TV8 ekranlarında "10 Yılın En iyi Sesi" belli oldu. Kıran kırana süren mücadelelerin ardından son dörde kalan isimler arasından birinci olan Ferat Üngür oldu. Ferat Üngür şampiyonluk kupasını Murat Boz'un elinden aldı.

O SES TÜRKİYE’DE KİM KAZANDI?

O Ses Türkiye'de dün gerçekleştirilen performanların ardından oylama yapıldı. Sms oylamasının sonuçlarına göre ise finale Ferat Üngür, Dodan Özerden, Mustafa Bozkurt ve Hasan Doğru finale adını yazdırdı. Son sms oylamasının sonucuna göre ise O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi'nde 10 yılın şampiyonu Ferat Üngür oldu.

Ferat Üngür, Murat Boz’un takımındaydı.