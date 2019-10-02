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  3. 'O Ses Türkiye'de flaş değişiklik! Acun Ilıcalı duyurdu...

'O Ses Türkiye'de flaş değişiklik! Acun Ilıcalı duyurdu...

'O Ses Türkiye'de flaş değişiklik! Acun Ilıcalı duyurdu...

Yeni sezon çekimleri başlayan ve seyirciyle buluşmak için geri sayıma geçen 'O Ses Türkiye'nin ilk fragmanı yayınlandı. Programın sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmanın yeni özelliğini de duyurdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programı yeni sezon çekimlerine başladı. Yıllardır aynı formatta devam eden programda bu sene flaş bir değişiklik yapıldı. Değişikliği duyuran Acun Ilıcalı, jüri üyelerine sürpriz yaptı ve bundan sonra yarışmada "Jüri bloklama butonu" olacağını açıkladı.

JÜRİ BLOKLAMA BUTONU NASIL İŞLEYECEK?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Ilıcalı, yaşanan değişikliği "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" sözleriyle duyurdu.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öte yandan O Ses Türkiye yarışması, 5 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmada jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.

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