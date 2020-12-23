O Ses Türkiye yılbaşı programı olacak mı? O Ses Türkiye ne zaman, yeni jüriler kimler?

Ekranların sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye'nin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. O Ses Türkiye'nin yılbaşı akşamı izleyici ile buluşacağı konuşuluyor. Jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve son olarak Seda Sayan'ın oturduğu ünlü isimler arasında da bir değişikliğe gidildiği ve Seda Sayan yerine Ebru Gündeş'in oturacağı konuşuluyor. O Ses Türkiye yılbaşı programına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI OLACAK MI?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşında ekrana geleceği konuşuluyor.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN?

TV8'in ilgi gören yarışma programı 'O Ses Türkiye' yılbaşında izleyici kitlesinin karşısına geçeceği iddia ediliyor. Verdiği aranın ardından yılbaşında ekrana tekrardan dönüş yapacağı söylenen O Ses Türkiye özel programda ünlü isimlerin sahneye çıkarak yarışması tahmin ediliyor.

O SES TÜRKİYE YENİ JÜRİLER KİMLER?

Tüm bunların yanı sıra, MasterChef Türkiye yüzünden ertelenen O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda tüm dikkatleri üzerine çeken jüri üyesinin veda ettiği öğrenildi. Yoğun bir tempoda çalışmaktan bir hayli yorulan Seda Sayan, Acun Ilıcalı'dan müsaade isteyerek TV8 kanalıyla bağlantısını koparmıştı.

2016 tarihinde O Ses Türkiye'den ayrılan Ebru Gündeş, Seda Sayan'ın boşalan koltuğunu devraldı. Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Baltalimanı'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk, 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemi döneminden ötürü bu yıl yapılmayacağını açıklamıştı.