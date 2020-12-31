O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı! Yıldızlar geçidi yaşanacak

Yılbaşı akşamlarının klasiği TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün fragmanı izleyenlerle buluştu.



Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz’un jüri koltuğunda oturacağı O Ses Türkiye’nin sunuculuğunu ünlü yapımcı Acun Ilıcalı üstlenecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

O Ses Türkiye sahnesinde bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak. Kerem Bürsin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.