O Ses Türkiye yılbaşı programına yoğun ilgi

Dopdolu içeriği ve birbirinden ünlü isimlerin performanslarıyla O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bu akşam 20:00'de TV8'de... O Ses Türkiye 'Yılbaşı Özel' bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8 ekranlarında!

Bu yılbaşı, TV8 ekranlarında yine eğlencelerin en güzeli yaşanacak! 2019 “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” ile karşılanacak.

Jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk ile yılbaşı akşamında izleyiciyi büyük sürprizler bekliyor.

Sahnede bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak!

Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş ve Ezgi Eyüboğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

“O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” de muhteşem isimler ve jüri üyeleri sahnede, izleyenler ise ekran başında geri sayım yapacak!

Birbirinden ünlü isimlerin sahne performanslarına tanıklık edeceğiniz “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” de 2019’u, müzik, kahkaha ve eğlence ile TV8 ekranlarında karşılamaya hazır olun!

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; İrem Helvacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, , Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazartesi saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

Yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'de büyük sürprizler var. Ünlü isimlerin sahne alacağı O Ses Türkiye'de yine bir yılbaşı klasiği yaşanacak. Seda Sayan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz bu sefer ünlü isimleri yorumlayacak.

Dopdolu içeriği ve birbirinden ünlü isimlerin performanslarıyla O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bu akşam 20:00'de TV8'de... O Ses Türkiye 'Yılbaşı Özel' bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8 ekranlarında!