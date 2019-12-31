O Ses Türkiye Yılbaşı özel 2020 canlı izleme linki! O Ses Türkiye Yılbaşı birincisi kim olacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı canlı yayını bu yıl da yoğun ilgi görüyor. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı başladı. Bu yılki programın konukları Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya gibi isimler bulunuyor. Özellikle Serenay Sarıkaya’nın performansı izleyenler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Hadise’nin şampiyon olduğu yarışmada kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI KONUKLARI KİMDİR?

O Ses Türkiye’nin bu yılki yılbaşı özel programı konuları arasında Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar bulunuyor.

SERENAY SARIKAYA O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA!

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları arasında Serenay Sarıkaya’da bulunuyor. Başarılı oyuncunun sesinin güzelliği rol aldığı Medcezir dizisinde söylediği şarkılar ile keşfedilmişti.

Yarışmanın fragmanını izleyen izleyiciler sosyal medya hesapları üzerinden Sarıkaya ile ilgili övgü dolu mesajlar yayınladılar. Sarıkaya’nın yarışmada söylediği şarkı da merak konusu haline geldi. Güzel oyuncu rol aldığı Alice Harikalar Diyarında müzikalinden bir şarkıyı seslendiriyor.

O SES TÜRKİYE’DE KİM BİRİNCİ OLACAK?

2020 O ses Türkiye yılbaşı özel programında birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl birbirinden ünlü isimlerin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümü sonunda jüri üyelerinden biri şampiyon oldu. Seda Sayan ile son ikiye kalan Hadise, yılbaşı özel bölümünün şampiyonu oldu. Hadise, çapraz düellolarda yarışmacılarından birini koruma altına alabildi.