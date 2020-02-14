O Ses Türkiye Yağız Ayaksız kimdir? Yağız Ayaksız kaç yaşında, nereli?
Yağız Ayaksız, O Ses Türkiye'de yarı finale kalan isimler arasında yer alıyor. Hadise'nin takımında yer alan Yağız Ayaksız'ın sergileyeceği performans merakla bekleniyor. Aldığı ilk sahnede sözleri ve müziği kendine ait İngilizce bir rap şarkı seslendiren Yağız Ayaksız, tüm jüriyi etkilemişti. O Ses Türkiye Yağız Ayaksız hakkında merak edilen diğer detaylar haberimizde..
Yağız Ayaksız, O Ses Türkiye’de yarı finale kadar kalmayı başaran isimler arasında yer alıyor. Hadise'nin takımında yer alan Yağız Ayaksız rap performsları ile bugüne kadar jürileri ve izleyenleri etkilemeyi başardı. O Ses Türkiye yarışmacısı Yağız Ayaksız ile ilgili merak edilenler..
YAĞIZ AYAKSIZ KİMDİR?
Yağız Ayaksız, 23 yaşında ve İstanbul doğumlu. Sinema okuyan Yağız Ayaksız, küçük yaşlardan bu rap müziğine ilgi duyuyor. Son yıllarda şarkı sözleri de yazmaya başlayan Yağız Ayaksız, ilk olarak Türkçe başladığı şarkı sözlerini daha sonra İngilizce yazmaya da başlamış.
O Ses Türkiye sahnesine kendi yazıp bestelediği "My Life" adlı şarkıyla çıkan ve tüm jüri üyelerini döndürmeyi başaran Yağız Ayaksız, tercihini ise Hadise’den yana kullanmıştı.
Yağız Ayaksız, Selçuk Keskingöz ve Emre Çanayaz ile birlikte çıktığı düello sonrasında kazanan isim olarak yarı finale kalmaya hak kazandı.