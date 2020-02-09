O Ses Türkiye Tankurt kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Tankurt Manas kimin takımında?

O Ses Türkiye Tankurt kimdir, kimin takımında? soruları merak ediliyor. TV8 ekranlarında "10 Yılın En iyi Sesi" belli oluyor... Milyonlara hitap eden müzik yarışmasında bu akşam son 10 yılın en iyi sesleri belli olacak. Canlı yayınlanacak olan programda Tankurt Manas’ta yer alacak. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TANKURT MANAS KİMDİR?

O Ses Türkiye Tankurt Manas, 5. sezonda yarışmaya katılan ve ilk performansından itibaren jüriyi ve seyirciyi etkilemeyi başaran isimlerden biri olmuştu. Tankurt Manas, o dönem jüri üyelerinden hem Hadise'nin hem de Ebru Gündeş'in takımında yer almıştı.

Türk rap şarkıcısı ve söz yazarı Tankurt Manas, 1991 yılında İstanbul Eminönü'nde doğdu. Tankurt Manas'ın gerçek adı Tankut TAN'dır.

Ortaokul sıralarında rap dinlemeye ve kendi sözlerini yazmaya başladı.

Kimlikte yer alan isminden yola çıkarak Tankurt'u en uzun ve eski Türk destanı olan Manas'ı kendine sahne ismi olarak seçmiştir.

Kariyerine devam ederken aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi Seramik bölümü ve Plato MYO'da Radyo Televizyon bölümlerini bitirdi.