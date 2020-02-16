O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu! Alkan Dalgakıran mı Uygar Erdoğan mı sorusu sorusu yanıt buldu...

O Ses Türkiye final bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi… Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışma programı 15 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle sezonun şampiyonunu belirlendi.

Finalde bölümünde Turgut Uygar Erdoğan, Alkan Dalgakıran, Çıngı, Eyüp Sultan Aylar, Biran Ceren Dörter ve Soner Kip mücadele etti. Son 2’ye kalan isimler ise Alkan Dalgakıran ve Uygar Erdoğan oldu. Canlı olarak yayınlanan programda birinciyi SMS yoluyla halk belirledi.

En çok SMS’i alan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye’nin birincisi oldu.