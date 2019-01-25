Öykü Keskin kimdir? O Ses Türkiye Öykü Keskin ilk şarkısı Manipüle ila dikkatleri üzerine çekiyor. O Ses Türkiye Öykü kimdir? Adını "O Ses Türkiye Yarışması" ve ilk Şarkısı Çilek ile duyuran POP Müziğin genç yeteneği ÖYKÜ, kendi söz ve bestesi olan yeni şarkısı "MANİPÜLE" ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. ÖYKÜ; zoru başarıp, tanınmış söz yazarı ve bestecilerin şarkıları yerine kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarla tanınmayı hedefliyor. İlk şarkısı olan "ÇİLEK", 26 Ocak 2018 tarihinde iTunes ve tüm digital platformlarda yayınlanmıştır. Öykü'nün ikinci şarkısı "Manipüle"nin de söz ve müziği kendisine ait olup aranjesi yine Halil İbrahim IŞIK'a aittir. 18 yaşındaki ÖYKÜ, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi - İngilizce İletişim ve Medya Fakültesi 1.sınıf öğrencisi ve BJK Genç takımında da Voleybol oynamaktadır.

ÖYKÜ KESKİN KİMDİR?

17 Haziran 2000'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Öykü ilk başlarda okul korosunda şarkı söylemeye başlamış ve bu sırada da piyano dersleri almaya başlamıştır.

Müziğin yanı sıra 9 yaşında Vakıfbank Spor Kulüp'ünde voleybol oynamaya başlamıştır. Yıldız ve Genç Takımlar kategorisinde takım olarak 2 kez Türkiye Şampiyonlu'ğu yaşamış ayrıca 9-11 Şubat 2018 tarihleri arasında Artvin'de düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonasında Aysu Ceylan ile birlikte Türkiye 2.si olarak Gümüş Madalya kazanmıştır. Voleybol hayatına 2018-2019 sezonunda Beşiktaş Genç Takımında devam ettirmektedir.

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi –İngilizce Medya ve İletişim Fakültesi 1.sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir.

10 Kasım 2011 tarihinde Selanik'te Atatürk'ün evinde ilk solosunu söylemiştir. 23 Nisan 2012'de Fox TV Ana Haber 'de Memleketim şarkısını akustik bir şekilde söylemiştir. 2013 yılında Macaristan'da Okul ile beraber katıldığı Budapesti Nemzetközi Kórusverseny yarışmasında solo söyleme şansı elde etmiş ve Okul olarak Dünya 2.liği kazanmışlardır. Bu şansı elde ettikten sonra ailesi her anlamda ona destek olmuştur.

2016 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmış olup yarışmadan elendikten sonra Tarık Sezer Müzik Akademisinde piyano ve Banu Kunt IŞIK'tan da solfej-ses teknikleri dersleri almaya başlamıştır. Bu vesile ile Aranjörü Halil İbrahim IŞIK ile tanışmış olup birlikte çalışmaya başlamıştır. Kendisine ait ilk şarkısı olan "Çilek" 26 Ocak 2018 tarihinde iTunes ve tüm Digital platformlarda yayınlanmıştır.

Söz ve Müziği kendisine ait 20'ye yakın bestesi bulunmakta olup dizi ve film müziği üzerine çalışmalarına devam etmektedir.