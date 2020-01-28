O Ses Türkiye ne zaman final yapacak? Tarihi belli oldu

TV8’in sevilen programı O Ses Türkiye bir sezonu daha geride bırakıyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığı ve sunuculuğuyla ekranlara gelen, jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Hadise, Murat Boz ve Seda Sayan’ın yer aldığı yarışma programı 14 Şubat Cuma günü yarı finaliyle, 15 Şubat Cumartesi ise final bölümüyle ekranlara gelecek.

O Ses Türkiye'nin finalinin ardındanise 16 Şubat Pazar günü Survivor 2020 başlayacak.