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  3. 'O Ses Türkiye' ne zaman başlıyor? Jüri üyeleri belli oldu!

'O Ses Türkiye' ne zaman başlıyor? Jüri üyeleri belli oldu!

'O Ses Türkiye' ne zaman başlıyor" Jüri üyeleri belli oldu!

TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye' yarışmasının yeni sezon tarihi ve jüri üyeleri belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan yarışma programı O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de yeni sezonuyla başlıyor. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı yarışmanın jüri kadrosunda ise herhangibir değişiklik yapılmadı.

JÜRİDEKİ İSİMLER DEĞİŞMEDİ

Geçen sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ile birlikte Hadise ve Murat Boz da, yeni sezonda da jüri koltuklarında olacak. O Ses Türkiye 2019'un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 27 Eylül Çarşamba günü başladı. O Ses Türkiye 2019'un sunuculuğunu ise eğlenceli kişiliğiyle tanınan Acun Ilıcalı yapacak.

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