O Ses Türkiye İlayda Coşkun kimdir? O Ses İlayda Coşkun kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yarı finalisti İlayda Coşkun kimdir? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. O Ses Türkiye'de bu akşam yarı final heyecanı yaşanıyor. Bu akşam finale kalmak için çabalayacak isimlerden olan İlayda Coşkun'un kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Hadise'nin takımında yarışan İlayda Coşkun hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

O SES TÜRKİYE İLAYDA COŞKUN KİMDİR?

İlayda Coşkun, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Türk Sanat Müziği sanatçısı Nursaç Doğanışık’a vokal yaptı. Küçüklükten beri Türk sanat müziğine ilgi duyduğunu belirten genç yarışmacı, huzurevlerinde sahne aldığını söyledi. O Ses Türkiye sahnesine ilk olarak “Highway to Hell” şarkısıyla çıkan İlayda Coşkun, tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı, tercihini ise Hadise’den yana kullandı.

İlayda Coşkun, son olarak çıktığı 3'lü düelloda Şebnem Ferah'ın "Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler" şarkısını seslendirerek yarı finale yükselmeye hak kazandı.