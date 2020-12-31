O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Hadise, elbisesine yarım milyon harcadı

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü merakla beklenirken programdan önce Hadise olay yarattı. Kaan Yıldırım ile ayrılan ve 4 gün sonra barışan Hadise özel hayatıyla gündemden düşmüyor.



Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'le O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğunda oturacak olan Hadise, kombini ile sosyal medyaya damgasını vurdu. Hadise'nin yılbaşı çekimleri için hazırladığı kombinin fiyatı dudak uçuklattı.

Hadise, siyah elbisesi için 43 bin TL ödedi. Lüks takılarıyla adından söz ettiren Hadise'nin bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL yüzüğü ise 95 bin TL civarında. Şarkıcı toplamda kombini için yaklaşık 592 bin TL harcadı.