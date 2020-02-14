O Ses Türkiye Hayri Kasaç kimdir? Hayri Kasaç kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye Hayri Kasaç kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. O Ses Türkiye'de büyük final yaklaşıyor. Yarı finale kalmayı başaran yarışmacılar bu akşam canlı yayında bir performans daha sergileyecek. İzleyiciler Hayri Kasaç ile ilgili araştırma yapmaya başladı. O Ses Türkiye yarı finalisti Hayri Kasaç ile ilgili merak edilenler haberimizde..

HAYRİ KASAÇ KİMDİR?

Hayri Kasaç, Mardinli. 12 senedir profesyonel olarak sahnelere çıkıyor.

Acun Ilıcalı, Hayri'nin ilk sergilediği performans sonrasında yaşanan ilginç olayı anlatıyor. Hikaye şöyle; Hayri Kasaç, O Ses Türkiye'ye başvurmak için başvuru formunu dolduruyor ancak yanlışlıkla Masterchef'e başvuru yapıyor. Masterchef'e de kabul ediliyor. Daha sonrasında O Ses'e kabul ediliyor.

11 Şubat 2020 O Ses Türkiye bölümünde Hadise'nin takımından Hayri Kasaç ile Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kıp ile Murat Boz'un takımından Emir Ertal eşleştiler. O Ses Türkiye çeyrek finalinde turu geçen yarışmacıyı stüdyodaki seyircilerin kullandıkları oylar belirledi. Hayri Kasaç, yarı finale kalan isim oldu.