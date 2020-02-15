O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. O Ses Türkiye'de bu akşam final heyecanı yaşanacak. Yarı finali geçen 6 isim bu akşam bir kez daha performaslarını sergileyecekler. Bu isimler arasında Uygar Erdoğan da yer alıyor. Uygar Erdoğan'ı destekleyenler hayatı hakkında araştırma yapıyor. O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan hakkında merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

UYGAR ERDOĞAN KİMDİR?

Uygar Erdoğan, Ankara Tuzluçayır, 1993 doğumlu. Aslen Sivas’lı Erdoğan ailesinin ikinci evladı olan uygar'ın bir de erkek kardeşi var. uygar böyle bir çekirdek ailede yaşamını sürdürmektedir.

Uygar henüz 4 yaşındayken bağlamayla tanıştı. 2002 yılında TRT çocuk ve gençlik halk oyunları grubuna girdi. Grupla birlikte etkinlikler yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı seyahetlerinde bulundu. Artık iyi bir düzeyde bağlamasını yorumlayabiliyordu Ama bunu böyle bırakmadı ve kendini geliştirmeye devam etti ' şelpe( pençe ) tekniğiyle farklı yorumlar kazandı.

Bağlama, Kopuz, Divan, Ney, Mey, Kaval , Balaban, Zurna, Gitar, Batery, Electro Gitar, Asma Davul, Tef, Ritimler, Org gibi enstürmanlar çalıyor.

Beyazıt Öztürk'ün takımında yarışan Uygar Erdoğan, 2020 O Ses Türkiye finalistleri arasında yer alıyor.