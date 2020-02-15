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  3. O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kimdir? Turgut Çıngı kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kimdir? Turgut Çıngı kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kimdir" Turgut Çıngı kaç yaşında, nereli"

O Ses Türkiye yarışmacısı Turgut Çıngı, finale kalmayı başaran isimler arasında yer alıyor. İzleyiciler, finale kalan yarışmacıların kim olduklarını merak ediyor. Merak edilenler arasında bulunan O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı, yarı finalde sergilediği performansla herkesin beğenisini topladı. Finalist Turgut Çıngı hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz..

O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Dün akşam gerçekleşen yarı finalde başarılı olan 6 isim finale kalmaya hak kazandı. O Ses Türkiye'de şampiyon bugün belli olacak. İzleyiciler kimin şampiyon olacağını heyecanla bekliyor. Turgut Çıngı'nın şampiyon olmasını isteyenler, Turgut Çıngı hakkında araştırma yapmaya başladı. Detaylar haberimizde..

TURGUT ÇINGI KİMDİR?

Turgut Çıngı 25 yaşında. Antalyalı. Profesyonel olarak müzik yapan Çıngı bazı mekanlarda da sahne alıyor. Fikri Karayel'in "Trenler" şarkısı ile yarışmaya damga vurdu.

O Ses Türkiye yarışmacısı Turgut Çıngı, 15 Şubat akşam yarı finali geçerek finalist olmaya hak kazanan isimler arasında yer alıyor.

Finalist Turgut Çıngı, Murat Boz'un takımında yer alıyor.


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