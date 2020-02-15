O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kimdir? Soner Kip kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı

O Ses Türkiye finalisti Soner Kip, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. O Ses Türkiye'de şampiyon bugün belli olacak. İzleyiciler, finale kalan 6 isimden hangisinin şampiyon olacağını heyecanla bekliyor. O Ses Türkiye finalistlerinden biri olan Soner Kip'in hayatı merak ediliyor. İşte O Ses Türkiye finalisti Soner Kip hakkında merak edilenler...

SONER KİP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Soner Kip, Tekirdağ’da yaşıyor, 10 kardeşler. Soner ailenin en küçüğü. Müzikle 10 yaşından beri ilgileniyor. Küçükken tepsi çalarken şarkı söylüyordu. ATV’de yayınlanan Bir Şarkısın Sen’in minik yarışmacılarından biriydi.Babası gırtlak kanseri, çalışamıyor. Babası kendi gözünde çok iyi biri ve babasının ona ’kafanı kullan’ sözünden dolayı O Ses Türkiye yarışmasına katıldığını söyledi.

Acun Ilıcalı'nın ’’Nasıl geçiniyorsunuz?’’ sorusunu Soner Kıp ise "Kardeşlerden eve kim ne getirirse onunla geçimimizi sağlıyoruz. Ben de şarkı söyleyerek eve katkıda bulunuyorum." şeklinde yanıtladı. Soner Kıp, bundan 7 yıl sonra yeniden O Ses Türkiye'ye katılarak finalist olmayı başardı.