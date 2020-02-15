O Ses Türkiye final konuğu Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık nereli, kaç yaşında?

O Ses Türkiye final bölümü konuğu Zeynep Bastık gösterdiği başarılı performansla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Zeynep Bastık kimdir? sorusu da genç şarkıcının hayatını merak edenler tarafından aratılmaya başladı. Son dönemde başarılı bir çıkış yakalayan ve şarkılarıyla herkesi kendine hayran bırakan Bastık O Ses Türkiye final bölümünde de şarkı söyledi. Peki, Zeynep Bastık nereli, kaç yaşında? İşte hayatı...

ZEYNEP BASTIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi İzmir’de okuyan Zeynep Bastık sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle hayatı müzikle içe içe geçti. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında “Anadolu Ateşi” ile profesyonelleştirdi. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri aldıktan sonra kariyerine oyunculukla başladı.

Müzik hayatına ise Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak başlayan Bastık, TV’de de ilk olarak Dalkılıç’ın “Bir Güzellik Yap” albümündeki “Lüzumsuz Savaş” düeti ile tanındı. Dalkılıç’ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında ilk single’ı olan “Fırça”yı müzikseverlere sundu. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verdi. Gençlik dizileri olan Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.

Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel’in “Felaket” isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Türkiye’nin gündemine oturan Emine Bulut olayına da sessiz kalmayan Zeynep Bastık, Çeşme Amfi Tiyatro'daki konserinin tüm gelirini Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını söyledi. Bastık, bu paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı.