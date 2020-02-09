O Ses Türkiye Dodan Özer kimdir, nereli? Dodan Özer kaç yaşında, kimin takımında?

O Ses Türkiye Dodan kimdir, nereli? soruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Dodan Özer kaç yaşında? TV 8’de ekrana gelen yarışmada yıldızlar gecesi düzenleniyor. Son 10 yılın sesi olabilmek için yarışan isimler arasından bir kişi bu akşam zafer kazanacak. Yarışmacılar arasında yer alan Dodan Özer ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

DODAN ÖZER KİMDİR?

1979 yılında doğan Dodan Özer aslen Muşludur. İstanbul’da yaşamını sürdüren Özer, Ailesinin İzmir'e yerleşmesi sonrasında müzikten kopmadı ve müzik tutkusuna devam etti.

Dodan Özer 1997 yılında Murat Öztürk ile Dodan Project adlı grubu kurdu.

O Ses Türkiye’de ilk gün Ali Ekber Çiçek’e ait “Haydar Haydar” isimli parçayı seslendirmişti.

Bütün jüri üyelerini kendisine hayran bırakan yarışmacı seçimini Hadise’den yana olmuştu.