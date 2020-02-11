O Ses Türkiye çeyrek final ne zaman? O Ses Türkiye çeyrek finali kimler kazandı?

O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanmaya başlandı. İzleyiciler "O Ses Türkiye çeyrek final ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. O Ses Türkiye çeyrek finali kazanan yarışmacılar yarı finalde tekrar performanslarını sergileyecekler. Yarı finale kalan yarışmacılardan biri ise şampiyon olacak. 2020 O Ses Türkiye çeyrek finali ile ilgili merak edilenlere ve 37. bölüm tanıtımına haberimiz içerisinden erişebilirsiniz.

O SES TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

O Ses Türkiye çeyrek final bu akşam ekranlara geliyor. O Ses Türkiye çeyrek final bölümü saat 20:00'de yayınlanacak.

O SES TÜRKİYE 37. BÖLÜM TANITIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





O SES TÜRKİYE YARI FİNAL NE ZAMAN?

O Ses Türkiye yarı final 14 Şubat 2020 Cuma günü yayınlanacak.

O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

O Ses Türkiye final bölümü 15 Şubat Cumartesi ekranlara gelecek.