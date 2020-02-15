O Ses Türkiye birincilik ödülü ne? O Ses Türkiye büyük ödül ne kadar?

O Ses Türkiye birincisine verilen ödül merak edip araştırılmaya başladı. 15 Şubat Cumartesi günü ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşatan O Ses Türkiye final bölümü Tv8 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Yarışmanın final bölümünde Turgut Çıngı, Eyüp Sultan Aylar, Biran Ceren Dörter, Soner Kip, Uygur Erdoğan ve Alkan Dalgakıran mücadele etti. Peki, O Ses Türkiye büyük ödül nedir? Birincilik ödülü ne kadar? İşte tüm soruların cevabı haberimizde!

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE?

O Ses Türkiye birincisine verilen ödül izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmada geçtiğimiz sezon birinci olan Ferhat Üngür 500 bin TL para ve hibrit araç ödülünün sahibi olmuştu. Yarışmayı birinci tamamlayan isme 500 bin TL para ödülü verilecek fakat arabanın verilip verilmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

O SES TÜRKİYE 2020 FİNALİSTLERİ

Murat Boz’un finalisti: Turgut Çıngı

Hadise’nin finalistleri: Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter

Beyazıt Öztürk’ün finalistleri: Soner Kip ve Uygur Erdoğan

Seda Sayan’ın finalisti: Alkan Dalgakıran