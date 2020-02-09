O Ses Türkiye Ayda kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Ayda Mosharraf nereli, kimin takımında?

O Ses Türkiye Ayda kimdir, kaç yaşında? soruları merak ediliyor. TV8 ekranlarında "10 Yılın En iyi Sesi" belli oluyor... Milyonlara hitap eden müzik yarışmasında bu akşam son 10 yılın en iyi sesleri belli olacak. Canlı yayınlanacak olan programda Ayda Mosharraf’da yer alacak.

AYDA MOSHARRAF KİMDİR?

TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye'deki performansı ile izleyicilerin beğenisini kazanan Ayda Mosharraf, 8 Ocak 1990 tarihinde İsveç'in Göteborg Şehrinde doğmuştur. 2008 yılından beri İngiltere'de yaşamaktadır. Aslen İsveçli olan Ayda'nın babası İran'lı Annesi Türk’tür. 10 yaşında şarkı söylemeye başlamıştır. İngiltere'de Üniversitede Psikoloji okumaktadır.

Başarılı isim yarıştığı dönemde Murat Boz’un takımındaydı.