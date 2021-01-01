O Ses Türkiye 2021 şampiyonu belli oldu! Performanslar sosyal medyayı salladı

O Ses Türkiye dün akşam yine izleyiciyi televizyon karşısına kilitledi. Acur Ilıcalı'nın sunumu ve muhteşem konuklarıyla 31 Aralık 2020'nin en çok izlenen yapımı oldu. O Ses Türkiye 2021 şampiyonu gece sonunda belli oldu. Ünlü isimlerin performansları sosyal medyayı salladı. O Ses Türkiye yeni yıla işte böyle girdi...

O SES TÜRKİYE 2021 ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

O Ses Türkiye yılbaşı programına katılan konuklar için kullanılan SMS oyları sonucunda şampiyon açıklandı. 2021 O Ses Türkiye kazananı Ebru Gündeş’in takımı oldu. Ebru Gündeş’in takımında Cemal Can Canseven, Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir yer alıyordu.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİSİNDE KİMLER VARDI?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda bu sene Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk oturdu.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER OLDU?

2011 yılından beri her yıl izleyiciyi ekrana başına kilitleyen O Ses Türkiye, yılbaşı gecesi özel programı da ayrı bir gelenek haline geldi. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sinema, dizi, müzik, spor camiasından ünlü birçok ismi bir araya getirdi. İşte 2021 O Ses Türkiye yılbaşı konukları;

Kerem Bursin,

Hande Erçel,

Ezgi Mola,

Cemal Can Canseven,

Mert Fırat,

Aleyna Tilki,

Serhat Kılıç,

Enis Arıkan,

Hasan Can Kaya,

Demet Özdemir,

İbrahim Çelikkol,

Özge Özder,

Sinan Güleryüz,

Miray Daner,

Ayça Ayşin Turan,

Nazlı Çelik,

Burcu Özberk,

Saadet Özsırkıntı,

Mustafa Mert Koç,

Hakan Çalhanoğlu