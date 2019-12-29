O Ses Türkiye 2020 yılbaşı konukları kim? O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ne zaman, saat kaçta?

O Ses Türkiye 2020 yılbaşı konuklarının kimler olduğu merak ediliyor. O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının fragmanı yayınlandı. 31 Aralık akşamı ekrana gelecek olan programın konuklarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI KONUKLARI

O Ses Türkiye’nin bu yılki yılbaşı özel programı konuları arasında Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar bulunuyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI NE ZAMAN?

O Ses Türkiye’nin Yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Salı akşamı yayınlanacak.