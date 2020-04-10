O sapık bir kez daha ortaya çıktı! Hadise soluğu savcılıkta aldı

Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık, yeniden ortaya çıktı. Dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hadise, geçtiğimiz aylarda kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık da, Ümit S.'nin ünlü şarkıcıya e-mail ve posta yoluyla tacizde bulunarak huzur ve sükûnunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

YENİ BİR SORUŞTURMA DAHA

Günaydın'ın haberine göre; aynı hayranının kendisini taciz etmeye devam ettiğini ileri süren Hadise, yeniden savcılığa başvurdu.

Hadise, hayranının, oturduğu siteye girmeye çalıştığını, ikamet ve iş yeri adreslerine kargo yoluyla aşk mektupları gönderdiğini belirtti. Savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatıldı.