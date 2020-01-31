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  3. O rakamı duyan Hülya Avşar büyük hayalini rafa kaldırdı!

O rakamı duyan Hülya Avşar büyük hayalini rafa kaldırdı!

O rakamı duyan Hülya Avşar büyük hayalini rafa kaldırdı!

Hülya Avşar'ın satın almayı çok istediği Ayvalık’taki Çiçek Adası’na rekor bir fiyat biçildi. Talepler üzerine satış rakamı 105'ten 135 milyon liraya çıkan ada, Avşar için hayal oldu.

Türk Sinema Tarihi'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Hülya Avşar'ın, ada hayali bir kez daha suya düştü… Yaz sezonunu Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki lüks villasında geçiren 56 yaşındaki sanatçı, 2007 yılında Ayvalık'a bağlı olan Çiçek Adası'nı satın almaya çalışmıştı. Avşar, o dönem 8 milyon euro istenen adaya 4 milyon euro teklif etmişti.

YILDIZLARA ÖZENMİŞTİ

Teklifi az bulan ada sahibi Hatırlı Ailesi ise geçtiğimiz yıllarda rakamı 105 milyon liraya çıkarmıştı. Ada hayalini rafa kaldıran Hülya Avşar'a ise bir üzücü haber daha geldi. Adanın sahipleri özellikle Katarlı zengin işadamlarından gelen talepler üzerine satış rakamını 105'ten 135 milyon liraya çıkardıklarını duyurdu. Dünya starları gibi ada sahibi isteyen Avşar da yıllardır süre gelen hayalini aklından çıkarmak zorunda kaldı.

Ayvalık'ta, 'Yerli Robinsonlar' olarak anılan Afacan çifti, yıllardır Çiçek Adası'nda yaşıyor. İkili, adanın bakımıyla ilgileniyor.

Avşar'ın istediği Çiçek Adası, Ayvalık'ın 400 metre açığında bulunuyor. 1929 yılında Selanik'ten göç eden Hatırlı Ailesi'nin sahibi olduğu ada, zeytin ağaçlarıyla kaplı.

Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çiçek Adası, huzur dolu atmosferi ve çiçek çeşitliliğiyle adeta göz kamaştırıyor. (Takvim)


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