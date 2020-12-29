O iddialar bomba etkisi yarattı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor?

BKM'de bünyesinde yer alan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan Oğuzhan Koç ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Yağmur Tanrısevsin magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yerini alıyordu. Herkes ünlü çiftin evlenmesini beklerken ikili sürpriz bir kara alıp 4 yılık ilişkilerini noktalamıştı.



Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'in ayrılmasının ardından 2019 yılının yaz aylarında aşk iddiası patlamıştı. Oğuzhan Koç'un evlenme fikrine uzak olduğu ve bu nedenle Tanrısevsin ile yollarının ayrıldığı konuşulurken üçüncü bir kişinin de olduğu konuşuldu.

Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin'in yakın dostu Demet Özdemir'le bir mekan çıkışında görüntülenmesinin ardından güzel oyuncuyu evine bıraktığı ortaya çıkınca ihanet iddiaları ortaya atıldı. İkili haklarında çıkan aşk iddiaları ile gündem gelirken haberleri yalanlamıştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk yaşadığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından Yağmur Tanrısevsin hafızasını sildireceğini söylemiş ancak söylemini daha sonra yalanlamıştı.

Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin aşkı ise çok eleştirilmişti. İddialar göre Oğuzhan Koç, Çok Güzel Hareketler Bunlar programında birlikte yer aldığı Zeynep Koçak'ı Yağmur Tanrısevsin ile aldattı.

Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre Oğuzhan Koç Bebek’ten Levent’e taşındı. Ziyaretine ilk gelen de Demet Özdemir oldu. Koç, artık Cem Yılmaz ile komşu oldu.