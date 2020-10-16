O Hayat Benim'in Refika'sı Nihal Menzil Çocukluk dizisinin kadrosuna katıldı

O Hayat Benim dizisinde Refika karakterine hayat veren Nihal Menzil Çocukluk dizisinin kadrosuna katıldı. Usta oyuncu Nihal Menzil, 5. bölümden itibaren dizide yer alacak.

2000’li yılların başından itibaren dizilerde gördüğümüz oyuncu, İkinci Bahar’da Sakine olarak ilgi görmüştü. Asmalı Konak’ta Fatma olarak rol aldı. Çemberimde Gül Oya’da Fikriye oldu. Haziran Gecesi’nde ise Nimet karakteriyle göz doldurdu. Ver Elini Aşk, Fi ve Kadın dizilerinde de Nihal Menzil boy gösterdi.

Usta oyuncu şimdi de yeni bir rolle yeni dizi Çocukluk’un kadrosunda yer alacak. Cuma akşamları Fox TV ekranında izleyicilerle buluşacak olan dizide Nihal Menzil, 5. bölümden itibaren dizide görünecek. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın bilgisine göre, Menzil, Hanife Teyze karakterine hayat verecek.