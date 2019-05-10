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  3. Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi

Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi

Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi

Sosyal medyadaki ‘salt bae’ hareketiyle şöhreti artan işletmeci Nusret Gökçe, özel uçağında spor yaparken paylaştığı videoya 'Kolaysa metrobüste yap' yorumu yapan takipçisine bakın nasıl cevap verdi.

Yaptığı saltbae (Tuzlama) hareketiyle fenomen haline gelen ve dünyaca ünlü isimleri restoranında ağırlayan Nusret Gökçe, özel uçağında spor yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Özel yaşantısına dikkat eden ve fit görüntüsüyle spora olan düşkünlüğünü kanıtlayan Nusret'in bu videosu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"KOLAYSA METROBÜSTE YAP"

Bir takipçinin, 'Mesele özel uçağında yapmak değil yeğenim, kolaysa metrobüste yap' yorumuna ise Nusret'ten cevap gecikmedi.

METROBÜSTE BULUŞMA TEKLİFİ!

Nusret Gökçe ise takipçisine saat verip, 'Sabah 6:30 metrobüsünde buluşalım' dedi. 829 binden fazla izlenen, 2 binden fazla yorum alan videonun altında metrobüs buluşmasının olup olmayacağı tartışıldı.

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