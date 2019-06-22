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  3. Nusret'in paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yorum takipçilerini güldürdü!

Nusret'in paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yorum takipçilerini güldürdü!

Nusret'in paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yorum takipçilerini güldürdü!

Instagram'da 22 milyon takipçisi bulunan Nusret sosyal medyayı düzenli olarak kullanmaya devam ediyor. Nusret bugün spor yaparken paylaştığı fotoğrafın altına 'Bizim Rahat oturma şansımız yok' notunu düştü.

Tuz serpme hareketiyle dünyada adını duyuran Nusret Gökçe, Mikonos tatiline devam ediyor.Nusret'in bu sabah paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi. Takipçileri Nusret'e 'O bacaktaki kaslar sürekli et yemekten mi oluyor' yorumunda bulundu.

Sosyal medya ölçümleme raporlarına göre Nusret'in hesabının düzenli olarak büyüdüğü, dünyanın her yerinden takipçisi olduğu öğrenildi.

 

 

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