Nusret'e gönderme yapan Ercan Narinç'e Dubai ve Miami'den şube teklifi

Ünlü şef, kendi adını verdiği Ercan Steakhouse markası ile kısa sürede büyük bir popülariteye ulaşırken, sosyal medyada da yaptığı et şovları ile büyük ilgi odağı olmaya devam ediyor.

İddiaya göre; sadece İstanbul'da şubeleri bulunan Narinç'e, yurtdışından şaşırtan teklifler gelmeye başladı. Dubai ve Miami'den şube teklifi alan Ercan Narinç, önümüzdeki hafta yetkililer ile görüşmeye gidecek. Eğer anlaşabilirse, 2020 yılının ortalarında yurtdışı şubelerini faaliyete geçirerek, Dubai ve Miami'de şubeleri bulunan Nusret Gökçe'ye rakip olan ilk Türk şef olacak.

Ünlü şef, verdiği bir röportajda; "Görsel hazırlarken gönderdiğimiz etleri müşterilerimize sunuyoruz. Asla ziyan etmiyoruz." ifadeleri ile Nusret'e gönderme yapmıştı